Samp, presto incontro Giampaolo-club

"Non ci sono da fare percentuali ma soltanto da confrontarsi e parlare". Così Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, in conferenza stampa alla vigilia del match col Chievo, ha risposto stamani a chi gli chiedeva quanto sono le possibilità che resti alla Sampdoria. Infatti all'inizio della prossima settimana, probabilmente a Roma, Giampaolo incontrerà il presidente Massimo Ferrero e gli altri dirigenti blucerchiati. Sul tavolo la permanenza del mister che ha ancora un anno di contratto ma vuole capire il progetto tecnico della società e quali gli obiettivi da fissare per la prossima stagione. Giampaolo non si sbilancia ma aspetta di capire cosa emergerà dal vertice: "Non c'è niente da aggiungere. Ci troveremo - ha detto - e capiremo qual è la cosa migliore".

Intanto il tecnico fissa l'obiettivo per la sfida con il Chievo. "Dobbiamo superare quota 50 punti". Ora la Sampdoria ne ha 49.