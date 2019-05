Ricette false per avere medicine con cannabis

Due farmacisti genovesi sono stati denunciati dai carabinieri del Nas di Genova perché avrebbero preparato medicinali a base di cannabis mettendoli in commercio in alcuni casi su ricette mediche false e in violazione di norme sugli stupefacenti e di prescrizioni del ministero della Salute sulla distribuzione della marijuana terapeutica. Ai due sono state comminate sanzioni per 29 mila euro. Secondo i militari, agli ordini del magg. Massimo Pierini, i due farmacisti avrebbero messo in vendita anche on line medicinali preparati con cannabis senza tenere in ordine i registri dello stupefacente o svolgere controlli di qualità sulle preparazioni.

Hanno persino consegnato le preparazioni ai corrieri invece che al paziente. I militari hanno anche scoperto che una ricetta medica con la quale era stato prescritto il medicinale a base di cannabis era falso e per questo sono stati denunciati anche per ricettazione. Sarebbero state circa un centinaio le vendite effettuate dai due in violazione delle norme.