Musica per palestra e campo da gioco per i malati del Gaslini

(ANSA) - GENOVA, 18 MAG - Un concerto per raccogliere fondi con cui realizzare una palestra e un campo da gioco per i piccoli malati oncologici dell'ospedale Gaslini. Lo spettacolo si è tenuto all'auditorium San Francesco di Chiavari ed ha registrato il sold out. La serata è stata denominata 'Insieme per un sorriso'. Ad esibirsi il gruppo "Jazz&Saudade experience", sestetto composto da Alfredo Ferrario, Fabrizio Cattaneo, Alessandra Cabella, Bruno Sartore, Fabrizio Ciacchella, Matteo Pinna che hanno eseguito un repertorio di jazz e bossa nova. L'iniziativa è stata dei Lions. Sono stati raccolti 2000 euro. Per poter realizzare l'intervento al Gaslini servono 12 mila euro, al momento ne sono stati raccolti 11 mila.

Per contribuire è possibile telefonare al 339 4458297 (Segreteria Distrettuale Lions 108Ia2). Simbolo del progetto è una piccola sciarpa azzurra che nel corso dell'anno è stata distribuita presso tutti i Lions Club. Alfredo Ferrario è stato protagonista con il clarinetto, Fabrizio Cattaneo con la tromba, Alessandra Cabella ha interpretato la bossa nova. Polistrumentista fin dall'infanzia, Bruno Sartore si è concentrato soprattutto sul pianoforte.

Fabrizio Ciacchella ha impressionato con il suo jazz. Matteo Pinna ha colpito con la sua batteria. (ANSA).