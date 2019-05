M5S, se condannato Rixi va allontanato

(ANSA) - GENOVA, 17 MAG - "Le dichiarazioni di Molinari sembrano mettere le mani avanti per salvare Rixi, se dovesse essere condannato. Se pensano che dopo le elezioni cambierà qualcosa e che con la minaccia di far cadere il governo il M5S accetterà di tenersi un condannato nell'esecutivo continuano a non capire il valore dell'anti-corruzione per il Movimento". Lo sottolineano fonti di governo M5S interpellate sulle parole di questa mattina del capogruppo della Lega Riccardo Molinari.

Quest'ultimo aveva sottolineato che "quando manca la fiducia e se Di Maio è convinto che la Lega sia un partito di corrotti, andare avanti diventa molto complicato".

Rixi, vice ministro alle Infrastrutture e segretario della Lega in Liguria, è imputato a Genova nel processo sulle cosiddette spese pazze dei consiglieri regionali liguri. La sentenza è prevista per il 30 maggio.