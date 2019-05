Di Maio visita Piaggio Aero e Bombardier

Le crisi delle aziende Piaggio Aero e Bombardier saranno domani al centro di una visita del vicepremier Luigi Di Maio in Liguria. Il ministro dello Sviluppo Economico è atteso domani mattina a Villanova d'Albenga (Savona) presso l' azienda aeronautica Piaggio Aero, poi a Vado Ligure, presso la Bombardier, che produce convogli ferroviari.

Piaggio Aero è in crisi anche a seguito dello stop a un progetto governativo per un drone militare e l'ordine per nuovi P180. Sull'azienda aeronautica c'è l'interesse di Leonardo che valuta una offerta concreta per i settori manutenzione ma non per l'intera azienda mentre il commissario ha ribadito che l'azienda è in vendita intera.

Sulla visita del ministro i lavoratori sono divisi. La Rsu di Piaggio è soddisfatta dell'interesse del Governo mentre la Fiom di Genova è scettica e parla di visita pre elettorale.