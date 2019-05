Albero su padiglioni ospedale Genova

(ANSA) - GENOVA, 16 MAG - Un albero di alto fusto, cresciuto in un cortile interno dell'ospedale Galliera, è caduto abbattendosi sull'edificio. E' accaduto questa mattina nella zona retrostante i padiglioni storici Due e Tre dell'ospedale.

La caduta dell'albero ha causato la rottura di alcune finestre di due locali dove non c'erano pazienti e operatori. L'incidente non ha causato l'interruzione del servizio dell'ospedale, secondo quanto reso noto dai vertici ospedalieri. I vigili del fuoco sono intervenuti anche con l'autoscale per raggiungere le fronde della pianta e tagliarle.