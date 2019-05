50 'furbetti' con pass disabili a Genova

(ANSA) - GENOVA, 16 MAG - La polizia municipale di Genova ha messo nel mirino i 'furbetti' del pass riservato alle persone disabili e ha colto sul fatto diversi contravventori. Tra il 6 e il 12 maggio, nel corso di diversi controlli, i vigili urbani genovesi hanno ritirato 50 contrassegni per disabili a automobilisti che non avevano il diritto di usarlo e hanno elevato 116 multe a vetture posteggiate in sosta vietata o in spazi riservati a disabili. Sono stati 867 i controlli su tutta la città.