Lerici vieta fumo su spiagge e scogliere

(ANSA) - LERICI (LA SPEZIA), 15 MAG - Dal primo giugno sarà vietato fumare su tutte le spiagge e le scogliere di Lerici (La Spezia), una delle perle turistiche del golfo dei poeti, nello spezzino. È la decisione che è stata presa dal sindaco del borgo, Leonardo Paoletti, con un'ordinanza che ha lo scopo di liberare gli arenili dai mozziconi di sigarette e sensibilizzare la popolazione ai rischi per la salute che comporta il fumo. I gestori degli stabilimenti potranno attrezzare apposite aree fumatori circoscritte con l'autorizzazione dell'ufficio demanio del Comune. Dal primo giugno entrerà in vigore sul litorale lericino anche il divieto di utilizzare plastica monouso. L'obiettivo è arrivare a vietare l'utilizzo dei prodotti usa e getta in tutto il territorio comunale.