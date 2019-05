A Marco Polo Genova si studiano ecomafie

(ANSA) - GENOVA, 15 MAG - I crimini ambientali e quelli compiuti dalle ecomafie sono stati oggetto di studio all'Istituto Alberghiero Marco Polo di Genova nell'ambito del progetto 'EcoEd' su iniziativa del Miur e del Mibact. La finalità del progetto era sensibilizzare gli studenti a questi crimini e mostrare esempi di buone pratiche, scoprire atti di responsabilità sociale da parte delle aziende e favorire lo sviluppo delle competenze trasversali sulla lettura cinematografica per promuovere l'obiettivo 16 dell'Agenda 2030.

Il progetto è stato seguito dai docenti Alessandra Vaccari, Biagio Tufo e Luca Tasso. Gli studenti hanno imparato a realizzare un videoclip dedicato all'impresa etica. I ragazzi hanno fatto visita a imprese attente alla responsabilità sociale scoprendo come si può lavorare per l'ambiente. E' stata presa coscienza di cosa è il caporalato, cosa significa rispettare la legalità nella produzione agricola, del ruolo dell'informazione.

E' stata realizzata anche una trasmissione radiofonica con interviste a esperti.