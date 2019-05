Qualità Its liguri al 2/o posto Italia

(ANSA) - GENOVA, 14 MAG - La Regione Liguria è la seconda Regione italiana per la qualità dei corsi Its, istituti tecnici post diploma, attivati. Lo ha reso noto oggi il Ministero dell'Istruzione, segnala la Regione in una nota. Dall'analisi nazionale dei 139 percorsi formativi promossi da 73 Istituti nel biennio 2015/2017 emerge che meglio della Liguria per qualità ed efficacia dell'offerta ha fatto solo la Puglia.

"La nostra giunta ha lavorato con tenacia e impegno per cambiare il sistema formativo. I numeri ci confermano che abbiamo intrapreso la strada giusta e adesso stiamo raccogliendo i frutti di questo nuovo percorso", dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sottolineando che la visione impostata ora "è sicuramente più rispondente alle esigenze delle imprese".