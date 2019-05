Camera Commercio lancia festa basilico

(ANSA) - GENOVA, 14 MAG - Buona cucina, gara di pesto al mortaio e laboratori nel nome del basilico. Sono gli ingredienti della manifestazione "Profummo de Baxaicò", dedicata alla valorizzazione del basilico, coltivato nelle serre del quartiere genovese di Pra', presentata in Camera di Commercio. Una tre giorni, dal 17 al 19 maggio, che animerà le strade del quartiere. "Il basilico é stato quello che ci ha fatto tirare fuori l'orgoglio - spiega Annamaria Castello, presidente del Comitato per la valorizzazione del Ponente - quando Prà si è accorta che stava morendo. Abbiamo messo in primo piano la cosa migliore del territorio, il nostro basilico". Un progetto che ha trovato anche una forte collaborazione con l'assessorato al Commercio del Comune. "Crediamo sempre più in una città policentrica in cui ogni delegazione deve valorizzare le sue particolarità - spiega l'assessore Paola Bordilli - e, parlando di Pesto ricordiamoci che abbiamo in città una filiera che partendo dalle serre di Prà porta nel mondo il profumo della nostra terra".