Arrestato in stazione con 10 kg di droga

(ANSA) - GENOVA, 14 MAG - La polizia ferroviaria ha arrestato un corriere della droga mentre trasportava in un trolley 10 chili di marijuana. L'uomo, 20 anni, nigeriano, è stato fermato alla stazione Principe di Genova.

Gli agenti, impegnati in un controllo delle stazioni ligure, lo hanno notato mentre scendeva dal treno e si avviava verso l'uscita con molta fretta. I poliziotti lo hanno fermato e hanno controllato il bagaglio dove era stipata, in confezioni da un chilo ciascuno, la droga.