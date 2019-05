Salone Nautico conferma espositori 2018

(ANSA) - GENOVA, 12 MAG - Chiusa la prima fase delle iscrizioni alla 59/a edizione del Salone nautico di Genova, in programma dal 19 al 24 settembre con un dato incoraggiante, secondo gli organizzatori: Il 92% dei 951 espositori del 2018 ha già definito la partecipazione. A pari data rispetto al 2018, le prenotazioni crescono del 26% e aumentano le richieste dall'estero. Da marzo è attiva la campagna di promozione del Salone all'estero, grazie anche a Mise e Ice. Gli espositori chiedono maggior spazio espositivo. Sarà utilizzata la totalità dello spazio: 115 mila mq in acqua e 110 mila mq a terra con pontili più estesi. Tra le conferme Amer, Azimut, Beneteau, Galeon, Green Line, Jeanneau, Monte Carlo, Pardo, Princess, Sanlorenzo, Solaris, Sunseeker e Vismara. Per i motori fuoribordo Brp, Honda, Selva Marine, Suzuki, Yamaha.

Confermata, la formula del contenitore di quattro aree distinte: yacht e superyacht, mondo della vela, mondo delle motorizzazioni fuoribordo e imbarcazioni pneumatiche, accessori e componentistica.