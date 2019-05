Giampaolo, Samp mai tirato remi in barca

Una sconfitta con l'Empoli che molti tifosi hanno accolto col sorriso, perché inguaia il Genoa. Ma Marco Giampaolo, tecnico della Samp, non ci sta. "Perdi e gli altri diranno questo ma così non è stato. I ragazzi si sono allenati bene. Certo è che la sconfitta non va bene dal punto di vista sportivo, della nostra immagine e credibilità". "La Samp non deve perdere in casa con l'Empoli al netto delle differenti motivazioni che ci sono - ha aggiunto l'allenatore -. Oggi hai perso perché sul piano nervoso l'Empoli aveva qualcosa in più ed ha capitalizzato al meglio le occasioni create. Posso aggiungere che la mia squadra non aveva mai tirato i remi in barca ed ero fiducioso che potessimo fare una buona partita". Una sconfitta che rischia di pesare però sul rapporto tra il tecnico e la società. "Il mio futuro lo decideremo tra dieci giorni. Adesso dopo una sconfitta non è giusto parlarne. Ma lo faremo con grande serenità e non voleranno stracci. La nostra sarà una riflessione responsabile".