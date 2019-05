Empoli vince con Samp e insegue salvezza

Ieri l'allenatore Giampaolo aveva detto che "sarebbe un'offesa e un insulto ipotizzare l'idea che si perda apposta" per danneggiare il Genoa. Oggi nel primo tempo la Samp ha lottato ma nel secondo è andata sotto e ha perso 2-1 in casa con l'Empoli, che non aveva mai vinto in trasferta quest'anno, regalando ai toscani ancora chance salvezza, proprio a scapito del Genoa. L'Empoli sale a 35 punti, uno solo in meno dei rossoblù. La partita è stata giocata in una atmosfera surreale. Quando, dopo lunga attesa per il silent check, è stato convalidato il vantaggio degli ospiti tanti tifosi non solo empolesi hanno esultato. Sul 2-0 per l'Empoli gran parte dello stadio ha continuato a cantare senza curarsi del risultato.

L'impresa arriva con i gol di Farias e Di Lorenzo che approfittano delle ingenue disattenzioni degli avversari per colpire. Nel recupero, la difesa dell'Empoli concede un rigore alla Samp con ingenuo fallo in area e consente a Quagliarella di confermare il primo posto nella classifica cannonieri.