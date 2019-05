In Liguria venti di burrasca da Nord

Il Centro Meteo Arpal della Liguria ha emesso un avviso per vento di burrasca forte per domani, domenica, quando sono attese raffiche fino a 90/100 chilometri orari da nord. A partire da oggi sulla Liguria aumenta l'instabilità con possibili rovesci e bassa probabilità di temporali forti in spostamento da ponente a levante. Non si escludono grandinate. Le precipitazioni andranno progressivamente esaurendosi e, nelle prime ore della notte sono attesi residui rovesci o temporali sul Levante. Dalla serata inizieranno a rinforzare i venti da Nord che domani tenderanno progressivamente a diventare di burrasca o burrasca forte, anche se con temporanee pause, inizialmente sul centro Levante ma in estensione a tutta la regione. Si attende mare localmente agitato al largo. Anche lunedì venti forti o di burrasca da Nord.

A seguito dell'avviso di vento di burrasca per domani in Liguria, la Protezione Civile del Comune di Genova ha annunciato che le operazioni di recupero beni da parte delle famiglie degli sfollati in seguito al crollo del viadotto Morandi, in programma domani, sono state rimandate, in accordo con il Comitato degli sfollati, alla domenica successiva. A seguito dell'avviso emesso dalla protezione civile della Regione Liguria entrano in vigore anche le ordinanze del sindaco di Genova che dispongono tra l'altro il divieto di transito ai motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata "Aldo Moro" e la chiusura al pubblico, sempre domenica, di giardini e parchi storici comunali. Per le attività e i servizi pubblici dentro ai parchi come musei e impianti sportivi e locali per attività ludico/sportive, ci sono appositi percorsi. Domani saranno chiusi anche tutti i cimiteri.