Gasp punisce il Genoa,Atalanta vince 2-1

(ANSA) - GENOVA, 11 MAG - Gasperini non fa sconti alla sua ex squadra: l'Atalanta, lanciatissima verso un piazzamento per la Champions League, batte 2-1 i rossoblù e rende sempre più complicata la corsa salvezza per la squadra di Prandelli. Resta fermo a 36 punti con Udinese e Empoli, che devono giocare, a 34 e 32. Se Empoli e Udinese dovessero fare punti, il distacco dal terzultimo posto potrebbe ridursi ulteriormente. Il Genoa era riuscito a chiudere il primo tempo sullo 0-0, tra qualche sofferenza. Ma aveva tenuto testa. Nella ripresa è arrivato l'uno-due bergamasco grazie a Barrow (1'), che aveva aggirato Zukanovic per ritrovarsi solo davanti a Radu, e a Castagne (8').

Sul finale è arrivato il gol di Pandev (44') su assist di tacco del difensore Romero, che Prandelli aveva spostato in attacco per cercare di recuperare la partita. nelle ultime 9 gare il Genoa ha fatto una vittoria, 3 pareggi e 5 sconfitte. Il successo, l'ultimo, è il 2-0 alla Juve del 17 marzo. Ha totalizzato 6 gol e subiti 14.