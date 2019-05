Calcio: Prandelli "presidente ci sostiene, domani tifo Samp"

"Il presidente è venuto negli spogliatoi, è stato bravissimo perchè ha rincuorato tutti i giocatori. La classifica è difficile ma non drammatica, certo col Cagliari non si può che vincere. Io a rischio? Non credo".

L'allenatore del Genoa, Cesare Prandelli, ha così illustrato l'incontro con il n.1 del club, Enrico Preziosi, dopo il ko con l'Atalanta a Reggio Emilia.

"Dopo una sconfitta c'è poco da dire, lunedì avremo modo di parlarne. Dispiace perché avevamo finito bene il primo tempo, poi l'ingenuità all'inizio del secondo è stata troppo grave e ci ha fatto perdere fiducia - ha spiegato l'ex ct azzurro -.

Abbiamo provato a recuperare ma affrontavamo una squadra forte, mentre noi abbiamo dei momenti in cui perdiamo un po' di fiducia e di entusiasmo". "La prossima settimana - ha proseguito - è molto delicata, lavoreremo molto sul piano mentale e spero che i tifosi ci sostengano come contro la Roma. Se tiferò Sampdoria contro l'Empoli? Certamente". (ANSA).