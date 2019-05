Andreazzoli, dopo il derby ho fiducia

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 11 MAG - Terzultima gara della stagione per l'Empoli che domani gioca a Marassi contro la Sampdoria. Il tecnico azzurro Aurelio Andreazzoli ha parlato alla vigilia della sfida con una certa fiducia dopo la vittoria nel derby: "I numeri che ci danno la misura di quel che siamo sono tornati a dirci le cose giuste proprio nella settimana prima della Fiorentina. Non è un caso che sia stata fatta una prestazione di quel tipo. Speriamo che la condizione ci dia una mano per consolidare anche l'aspetto tattico".

Per Andreazzoli sarà una gara vera: "Pensare che siano scarichi o che si mettano da una parte e ci facciano passare è fantascienza. Non riesco a immaginare un Giampaolo così, o un Quagliarella che magari non segna per farci un favore. E' impossibile, la Samp esprime un gioco interessante e affronta sempre le partite in maniera seria. A volte vince e a volte perde, ma questo è un altro discorso". C'è il grande dubbio se Caputo, mai assente quest'anno, e mai sostituto, potrà essere in campo: "Ciccio ha fastidio a un dito del piede, abbiamo fatto di tutto. Verificheremo se potrà farcela o no, ma c'è possibilità che non ci sia. Ci dispiacerebbe, ma giocheremo lo stesso".

Il tecnico dei toscani avverte la fiducia dell'ambiente: "Siamo in una condizione di classifica particolare, ma sento una fiducia nella squadra e nell'ambiente che è anomala. Dimostra che i ragazzi hanno un grande valore morale, giocano per se stessi ma anche per chi li sostiene. Lavorano in maniera determinata e questo si percepisce. Non sono cose che si possono nascondere. Molti ambienti dovrebbero prendere Empoli come esempio".