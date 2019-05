Ponte: Bucci, spero di salutare i demolitori a luglio

"Il progetto ha senso ed è fatto bene, i numeri ci dicono molto chiaramente che la soluzione con esplosivo è vantaggiosa in termini di rischi ambientali e di rischi per le persone che lavorano, rispetto alla demolizione senza esplosivo". Lo ha detto il sindaco e commissario per la ricostruzione del viadotto Polcevera Marco Bucci dopo aver visionato il progetto di demolizione della parte est del ponte fornito dalla aziende demolitrici. Anche i tempi sembrano essere definiti. "La settimana prossima capiremo se procedere con una o due esplosioni, per la prima demolizione ci orientiamo per la fine di maggio e per la seconda intorno al 20 giugno, tenendo conto anche della rimozione dei detriti speriamo di dare il nostro arrivederci e grazie ai demolitori intorno a metà luglio".