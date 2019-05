Fincantieri, lavori ampliamento Sestri

(ANSA) - ROMA, 10 MAY - "Speriamo di partire con l'ampliamento del cantiere di Sestri Levante "già entro settembre. Manca qualche passaggio burocratico ma ci stiamo lavorando". Lo ha detto l'ad di Fincantieri Giuseppe Bono parlando a margine del convegno di Ance in corso a Genova.

"Abbiamo un progetto che non interferisce con alcuna realtà, più di così non potevamo fare". Bono preferisce non nominare il 'ribaltamento a mare' perché dice "porta sfortuna.. ma vorrei ultimare i lavori del ribaltamento in tempo per costruire le navi più grandi a Genova". Quello di Sestri sarà il "bacino più grande di Fincantieri" ma quello principale "resterà a Monfalcone perché gli spazi sono tali che a Genova non ci arriveremmo mai neanche se prendessimo mezza città".