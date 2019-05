Bucci, con esplosivo giù pila 11 a maggio

(ANSA) - GENOVA, 10 MAG - Sarà probabilmente la pila 11 di ponte Morandi la prima del moncone est a essere demolita se, come sembra ormai orientata la struttura commissariale, si procederà con la soluzione dell'esplosivo. "Se faremo due esplosioni si partirà dalla pila 11, alla fine di maggio, perché sotto la 10 ci sono i palazzi da demolire, se invece procederemo con un'unica esplosione bisognerà far slittare un po' i tempi, ad ogni modo la decisione definitiva non è ancora stata presa".

Lo ha spiegato il sindaco di Genova Marco Bucci dopo aver visionato il progetto legato all'intervento presentato dall'Ati dei demolitori. Lunedì ci sarà una riunione tra struttura, aziende demolitrici, Asl e Arpal.