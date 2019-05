Genoa: Mazzitelli, siamo fiduciosi

(ANSA) - GENOVA, 8 MAG - "Sono molto positivo, domenica con la Roma abbiamo dato un grande segnale perché i miei compagni hanno fatto una delle partite più belle di quest'anno. Adesso affronteremo con fiducia queste ultime tre partite sperando di fare subito i punti che ci servono per chiudere definitivamente il discorso salvezza". Così il centrocampista del Genoa Luca Mazzitelli. L'ex Roma e Sassuolo, infortunatosi contro la Spal ("ma la settimana prossima dovrei rientrare in gruppo"), ha parlato a margine della presentazione del volume "La Giovine Italia". "Arrivati a questo punto del campionato ogni sfida è importantissima - ha spiegato - quella con l'Atalanta la stiamo preparando bene e la viviamo serenamente con la fiducia che ci ha dato la gara di domenica scorsa". Rispetto ai turni precedenti sarà però il Genoa a giocare prima mentre l'Empoli scenderà in campo già conoscendo il risultato dei rossoblù.

"Sarebbe stato meglio in contemporanea ma ci dobbiamo adattare e pensare solo alla partita".