Travolto da moto, muore dopo 5 mesi

E' morto dopo cinque mesi di agonia Armando Asmini, l'uomo di 83 anni investito da una moto lo scorso 3 dicembre mentre camminava lungo la strada sotto casa sua in via Manuzio a Genova San Fruttuoso. L'anziano era ricoverato da quel giorno all'ospedale San Martino. Il pubblico ministero Marcello Maresca ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, indagando il centauro, un uomo di 32 anni (difeso dall'avvocato Nicola Scodnik). Il pm stamattina, alla presenza anche dell'avvocato che assiste i familiari dell'anziano Giusy Morabito, ha dato incarico al medico legale per eseguire l'autopsia.