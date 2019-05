Parma-Samp: 3-3 show con doppietta di Quagliarella

(ANSA) - GENOVA, 5 MAG - Show al Tardini di Parma tra Parma e Samp che celebrano un gemellaggio che dura da quasi 30 anni: sei gol (doppietta di Quagliarella, gol di Gazzola, Kucka, Bastoni e Defrel), un rosso e un punto a testa sotto la pioggia battente.

Non si è visto il bel calcio, ma le due squadre hanno dato tutto in termini di emozioni. Si gioca a maglie 'invertite': il Parma parte a trazione anteriore con Gervinho che brucia tutti e serve Gazzola. 1-0. La Samp però prende palla e non la molla: cross di Murru da sinistra per Quagliarella. Dimarco intercetta palla col gomito, la Var che dice rigore alla Samp trasformato da Quagliarella: gol numero 24 in questo campionato, 71 in carriera con i blucerchiati, 151 in assoluto in Serie A. Defrel raddoppia poco dopo. 1-2, e le squadre vanno negli spogliatoi. ella ripresa Quagliarella sigla il terzo gol blucerchiato grazie a una topica di Kucka che si riscatta poco dopo realizzando il penalty per fallo di Colley su Siligardi. Bastoni porta il pareggio ducale. Espulsi Colley e Kucka.