Giampaolo, cresciamo o me ne vado

(ANSA) - GENOVA, 5 MAG - "Ho gia' parlato con la societa': un altro anno nell'anonimato, il prossimo, non ci sto a viverlo. In questi tre anni siamo cresciuti, ora ci serve uno step ulteriore o altrimenti non e' proponibile che io rimanga qui". Cosi' Marco Giampaolo, tecnico della Samp, parla del suo futuro dopo il pari in casa Parma. "Non gioco su due tavoli - ha detto il tecnico dei doriani - Con la società ho parlato, ho detto quel che penso: abbiamo ceduto tanti giocatori importanti, chi e' restato ha lavorato bene, chi ha fatto scouting ha trovato buone alternative. Ma ora dobbiamo crescere, altrimenti cosa resto a fare? Piuttosto, sono disposto anche a stare un anno fermo".