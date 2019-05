Genoa-Roma, pari con suspence finale

(ANSA) - GENOVA, 5 MAG - Succede tutto nel secondo tempo tra Genoa e Roma dopo una prima frazione di gioco non priva di emozioni che fa uscire le due squadre in parità dal Ferraris. Il primo tempo di Genoa-Roma è al fulmicotone ma termina sullo 0-0 nello stadio che se da una parte sbeffeggia il presidente Preziosi ('Come gioca bene l'Atalanta', ricordano gli ultras rossoblù all'assente Joker) dall'altra ricorda commosso il Grande Torino ('solo il fato li vinse'). Nel secondo tempo tutto succede: El Shaarawy apre le marcature all'82', gli risponde Romero al 91'. Sull'1-1 Mirante travolge Sanabria, è rigore.

Un'occasione d'oro per il Genoa che vede i tre punti. Ma Sanabria sparacchia la sfera e Mirante para. Un punto a testa per Genoa e Roma, punto che serve più ai padroni di casa che non agli uomini di Ranieri.