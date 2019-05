Samp: Chabot sarà erede Andersen

(ANSA) - GENOVA, 4 MAG - Primo tassello per la Sampdoria del prossimo anno, praticamente definito l'acquisto del 21enne difensore tedesco Julian Chabot. I blucerchiati avrebbero bruciato altri club italiani, un affare che si dovrebbe chiudere sulla base di 3,5 milioni. Quest'anno ha collezionato 28 presenze con la maglia del Groningen, gli scout della Sampdoria lo hanno seguito per diversi mesi prima di passare all'attacco.

E potrebbe essere l'erede di Joachim Andersen, difensore centrale e gioiello della Sampdoria che piace ai molti club disposti ad investire oltre 40 milioni per il danese.