Prandelli, con Roma è partita 'gajarda'

"Sarà una partita molto 'gajarda' e intensa e speriamo che non vinca il migliore". Cesare Prandelli presenta così la sfida tra Genoa e Roma. "In questo momento le motivazioni sono straordinarie: la Roma vuole arrivare in Champions, noi rimanere in serie A. Loro sono molto più forti di noi ma se saremo squadra li metteremo in difficoltà". Gara che vedrà proseguire la protesta dei tifosi rossoblù che non entreranno allo stadio. "E' un argomento delicato che non possiamo affrontare con una battuta e i tifosi ci hanno diffidato dal parlarne". La tifoseria in un comunicato aveva invitato la squadra a non fare appelli al pubblico. Di fronte una Roma diversa da quella dell'andata. "In queste ultime partite - spiega Prandelli - abbiamo notato che c'è maggior compattezza tra i reparti, è una squadra molto quadrata anche da un punto di vista del gioco nella fase difensiva. In quella offensiva mi sembra abbia dato maggiore responsabilità a Dzeko".

Non dobbiamo perdere fiducia,il nostro problema principale è quello".