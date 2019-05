Inaugurata Wonderful Walking Genova

(ANSA) - GENOVA, 4 MAG - Si è tenuta questa mattina la camminata inaugurale del percorso di trekking cittadino 'Wonderful Walking Genova', con la presenza del sindaco Marco Bucci. Il percorso panoramico di 5,66 chilometri unisce in tre tappe Mura delle Cappuccine a Castello d'Albertis passando dalla zona della Fiera e corso Italia. E' stato progettato e realizzato da Aster con il coordinamento dell'assessorato ai Lavori pubblici e manutenzioni ed in collaborazione con la Casa di Cura Villa Montallegro. Le varie tappe sono segnalate da borchie e cartelli e il percorso si connette agli impianti di ascensori e funicolari che consentono una particolare fruizione della città e dei suoi luoghi panoramici, indicati lungo il tragitto. Per il Wonderful Walking Genova è stata realizzata anche una WebApp con contenuti relativi al fitness e all'esplorazione culturale urbana.