Giampaolo, miglioriamo i punti dello scorso anno

Sfumata l'Europa, la Sampdoria progetta il futuro e fissa il nuovo obiettivo. "Se migliorare il punteggio dell'anno scorso deve essere un traguardo, lo è", spiega il tecnico blucerchiato Marco Giampaolo. La Samp finì 10/a a 54 punti, ora, a 4 giornate dal termine ne ha 48.

"L'asticella l'abbiamo alzata sull'Europa perché pensavamo potesse rappresentare un motivo di crescita per la squadra. Un po' l'ho forzata, un po' ho avuto la sensazione di starci dentro a quella situazione, non ho bluffato su quello che era il percorso della squadra. Ho alzato l'asticella prima perchè ritenevo fosse producente per tenere alto il livello di autostima e creare condizioni psicologiche e mentali di ambire a quel tipo di obiettivo". Alla squadra manca qualcosa per fare il salto di qualità. "Ne parleremo con la società. Ci siamo dati appuntamento nell'ultima settimana prima della fine del campionato, fra Chievo e Juve, e lì faremo il punto".