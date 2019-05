Dopo le polemiche l'Entella riconquista la B

(ANSA) - CHIAVARI (GENOVA), 4 MAG - È durato solo una stagione il purgatorio dell' Entella in Lega Pro, la squadra del presidente Gozzi ha battuto 1-0 la Carrarese con un gol all'89' di Mancosu ed ha superato in extremis il Piacenza battuto a Siena (2-0) che lo precedeva di 2 punti. Il Siena della presidentessa Anna Durio, imprenditrice di Recco, centro vicino a Chiavari, aveva promesso che la squadra avrebbe giocato al massimo. È stato un campionato tutto in salita per i liguri che sono scesi in campo due mesi dopo l'inizio del campionato in attesa che il Tar del Lazio si pronunciasse sulla richiesta dei liguri di essere riammessi alla Serie B al posto del fallito Cesena, come aveva deciso il Collegio di Garanzia del Coni: un provvedimento che non era mai stato reso esecutivo da Figc e Lega di serie B. Questo ha costretto la squadra di Boscaglia a un vero e proprio tour de force, giocando al ritmo di due gare a settimana per recuperare le partite non giocate a inizio stagione.

"Torniamo dove dovevamo essere". Così il presidente dell'Entella Antonio Gozzi, saluta il successo sulla Carrarese che complice la sconfitta del Piacenza a Siena ha permesso ai liguri di riconquistare la Serie B da dove erano retrocessi lo scorso anno. "E' stato un anno difficile, ma devo dire grazie a tutti, all'allenatore Boscaglia, ai giocatori ai componenti dello staff che hanno sempre creduto in questa impresa. E' stata dura ma abbiamo meritato di vincere il campionato", ha detto Gozzi.