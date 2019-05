Ranieri:ora conta Roma,non ego giocatori

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - "Mancano quattro partite alla fine, tutte molto difficili e particolari. In questo momento quello che conta più è la Roma e non l'ego dei giocatori, quindi chi non gioca titolare non si deve sentire declassato o messo da parte. Faccio appello all'intelligenza dei miei calciatori perché riuscire ad arrivare in Champions sarebbe una vittoria di tutta la Roma, di tutto il gruppo, di tutti i tifosi e della società, al di là di chi giocherà queste quattro partite". Così Claudio Ranieri in vista della trasferta dei giallorossi a Marassi col Genoa.