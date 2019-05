Manolas, Champions? Battiamo il Genoa

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - "Ci aspettano quattro finali, quattro sfide. Se le vinciamo tutte siamo in Champions League". Così il difensore della Roma, Manolas, a 48 ore dalla trasferta di Marassi sul campo del Genoa. "Ci aspetta una partita difficile, tosta, contro una squadra che ancora non si è salvata. A Genova facciamo sempre fatica, dobbiamo scendere in campo per vincere.

Se non dovessimo tornare con i tre punti la Champions si allontana... - ricorda -. Rimpianti? Certo che li abbiamo: perdere due gare con la Spal, il pari con il Chievo dal 2-0 e poi Cagliari dallo 0-2 in 9... c'è qualche rimpianto perché saremmo potuti essere già in zona Champions, senza avere pressioni da dietro". Così il difensore greco intervistato all'intero del match program giallorosso.