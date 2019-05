In Liguria top Bandiere Blu, 3 new entry

La Liguria guida la classifica nazionale tra i Comuni rivieraschi che hanno ottenuto nel 2019 la Bandiera Blu: con le tre 'new entry' di Imperia, Riva Ligure (Imperia) e Sanremo (Imperia), arriva a 30 località. In totale i Comuni italiani che hanno avuto il riconoscimento sono 183, mentre sono stati insigniti della Bandiera Blu anche 72 approdi turistici nazionali. Lo ha reso noto stamani a Roma la Foundation for Environmental Education, l'organizzazione internazionale no-profit, con sede in Danimarca, che promuove le buone pratiche per l'educazione ambientale. Tra i 6 nuovi approdi turistici nazionali insigniti della Bandiera Blu in regione ci sono Go Imperia (Imperia) e Marina di Loano (Savona).

Nella classifica per Comuni dopo la Liguria, figurano Toscana (19 località), Campania (18), Marche (15), Sardegna (14), Puglia (13), Calabria (11), Abruzzo (10), Lazio (9) e Veneto (8).