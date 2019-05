Bucci, imprenditori investano su giovani

(ANSA) - GENOVA, 1 MAG - "Tra zero e trent'anni a Genova i giovani crescono grazie all'Università. Non è vero che diminuiscono, è da 30 a 55 anni che la nostra popolazione subisce una forte diminuzione, dobbiamo investire sui giovani perché sono loro che danno alla città la forza di andare avanti". E' questo l'invito al mondo imprenditoriale lanciato da sindaco Marco Bucci stamani a Palazzo della Borsa durante la cerimonia di conferimento della Stella al merito del lavoro conferita dal presidente della Repubblica a 25 liguri. "Ai maestri del lavoro io chiedo due cose - ha detto Bucci -: la prima è creare nuovi posti di lavoro in città, perché Genova vuole crescere, vuole dare la possibilità a tutti di vivere o venire a vivere in una città con un'eccellente qualità di vita.

La seconda di essere di esempio per i nostri giovani, che devono entrare nel mondo del lavoro".