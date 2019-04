Parma e Samp in campo a maglia invertite

(ANSA) - GENOVA, 30 APR - Parma e Sampdoria scenderanno in campo a maglie invertite, ovvero maglie speciali che evocano le divise dell'avversario. L'iniziativa verrà messa in pratica domenica al Tardini in occasione del confronto tra le due squadre, ed è stata promossa dai due club per celebrare il gemellaggio che da tempo lega Parma e Sampdoria e nacque tra le due tifoserie nasce nei primi anni '90. Così è nata l'iniziativa speciale di domenica, quando la Sampdoria scenderà in campo con una speciale rivisitazione della casacca crociata mentre il Parma utilizzerà una versione gialloblù della maglia blucerchiata. "#Blucrociati - Not just colours" è il nome dell'iniziativa che vedrà due tra le divise italiane più iconiche mescolare i propri simboli mantenendo però la propria identità attraverso i colori storici.

Una storia fatta di grandi sfide sul campo e di una lunga amicizia sugli spalti. Da quasi 30 anni, mentre le due squadre lottano per vincere, le due tifoserie danno prova di rispetto reciproco, amore e passione.