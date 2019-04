No acqua calda, inquilino butta mobili dalla finestra

(ANSA) - VENTIMIGLIA (IMPERIA), 29 APR - C'è poca acqua calda in casa così, per protestare contro il proprietario che gli impone 350 euro di affitto, butta mobili e suppellettili dalla finestra. E' successo a Ventimiglia, protagonista un cittadino afgano con regolare permesso di soggiorno in Italia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L'uomo ha detto di pagare 350 euro al mese di affitto ma di non poter godere appieno dei servizi essenziali come l'acqua calda, appunto. Sono in corso accertamenti per verificare la regolarità del contratto di affitto. Sotto le finestre dell'appartamenti sono in corso lavori per il rifacimento dell'asfalto e quindi non ci sono stati passanti feriti o auto danneggiate.