Tre giorni di lutto per bimba di Lerici

I carabinieri ascoltano in queste ore il nonno della piccola Bianca Tonelli, la bambina di 3 anni morta ieri schiacciata dal cancello del parco giochi di Pugliola a Lerici e tutte le persone accorse dopo la tragedia per ricostruire gli ultimi minuti di vita della piccola e fare chiarezza su quanto accaduto. Verranno sentiti anche i tecnici comunali per verificare lo stato di manutenzione del cancello e gli eventuali responsabili delle aperture del parco. Intanto il corpo della piccina resta a disposizione della magistratura.

Tutta la comunità lericina si è stretta intorno alla famiglia, così come l'intera provincia spezzina. Il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti ha emesso una ordinanza che prevede tre giorni di lutto cittadino a cominciare da oggi e sino a martedì 30 aprile. Le bandiere saranno a mezz' asta e sono state annullate tutte le attività e le manifestazioni ludico sportive. È stato chiesto ai commercianti di abbassare le saracinesche in questi tre giorni per un quarto d'ora in segno di lutto.