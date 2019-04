Mattia Cattaneo vince Giro Appennino

Mattia Cattaneo ha vinto per distacco l'80/a edizione del Giro dell'Appennino, la corsa internazionale ciclistica organizzata dall'US Pontedecimo.

L'atleta dell'Androni Giocattoli - Sidermec ha battuto di una manciata di secondi il suo compagno di squadra Fausto Masnada nello spettacolare arrivo in via XX Settembre nel cuore di Genova dopo quasi 200 chilometri di corsa partita da Novi Ligure. Sull'ultimo gradino del podio Simone Ravanelli (Biesse Carrera) che ha preceduto Mikel Bizkarra (Uskadi Basque Country- Murias). Federico Zurlo (Giotti Vittoria) poi ha regolato il gruppo degli inseguitori. Tutti e quattro erano scattati in fuga sul passo della Bocchetta a 70 km dal traguardo.