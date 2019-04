Sampdoria: Giampaolo, saluto Sabatini

(ANSA) - GENOVA, 27 APR - "Ho grande rispetto per Walter sia come uomo che come professionista. Come uomo ho trovato una persona sempre diritta e come professionista molto preciso e preparato, per questo mi fa piacere salutarlo anche a nome di tutto il mio staff". L'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo ha voluto salutare così, a margine della conferenza stampa al Mugnaini, Walter Sabatini, l'ex dirigente blucerchiato che si è dimesso sabato scorso al termine di una violenta lite con il presidente Ferrero dopo la disfatta per 3-0 a Bologna.

"Mi piace ricordare soprattutto una cosa che lui ci ha detto e cioè che la Sampdoria in questi mesi gli ha dato le motivazioni per andare avanti e riprendersi dopo i suoi problemi di salute - ha spiegato Giampaolo -. Con le prestazioni della Sampdoria si è tirato su e ha voluto farcelo sapere in privato, questo è un complimento alla squadra. Gli faccio un grande in bocca al lupo per il futuro".