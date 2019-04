Cade cancello parco giochi, muore bimba

(ANSA) - GENOVA, 27 APR - Una bambina è morta nel pomeriggio a Lerici nello spezzino in un parco giochi per un incidente accaduto nei pressi del cancello di ingresso. Secondo una prima ricostruzione la morte sarebbe stata provocata dalla caduta del cancello. La bimba era in compagnia del nonno che sarebbe rimasto ferito. Sul posto, nella frazione Pugliola, si sono recate ambulanze e vigili del fuoco. Sull' accaduto indagano i carabinieri.