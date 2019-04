Crescono turisti a marzo in Liguria

"A marzo le presenze turistiche in Liguria hanno segnato un aumento del 20% rispetto al 2018 e in questi giorni tanti turisti, dall'Italia ma anche dall'estero, hanno scelto la nostra Regione per trascorrere le feste". Lo evidenzia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani via fb. "La Liguria si sta confermando una delle mete più amate nei ponti primaverili - commenta il governatore -. La riapertura della strada di Portofino, il completamento della pulizia del mare nel Golfo del Tigullio, unite alla variegata offerta turistica sia per gli amanti del mare, delle escursioni in montagna o delle attrazioni storico/culturali della città, stanno portando ottimi risultati".