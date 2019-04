Ucciso ex collaboratore giustizia

Un orefice di 70 anni, Pino Orazio, originario della Sicilia ed ex collaboratore di giustizia, è stato ucciso con un colpo di pistola alla nuca e il corpo dell'uomo è stato trovato vicino alla propria auto, nel parcheggio di un supermercato del centro del genovese. Secondo le prime informazioni la pistola utilizzata è di piccolo calibro.

Secondo quanto accertato dagli uomini della squadra mobile di Genova, agli ordini del primo dirigente Marco Calì, Orazio è stato colpito a una distanza di 5-6 metri, mentre stava raggiungendo la propria macchina. La vettura era ancora chiusa. Gli agenti del commissariato di Chiavari, intervenuti per primi sul posto, hanno trovato il marsupio dell'anziano con ancora i soldi. Non si esclude alcuna ipotesi, dall'esecuzione al tentativo di rapina finito male. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza del supermercato ma anche quelle lungo la strada che dal negozio porta al parcheggio per vedere se qualcuno lo abbia seguito. Gli investigatori avrebbero individuato alcuni testimoni che però non avrebbero indicato elementi significativi.