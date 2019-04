Tornano i Rolli Days a Genova

(ANSA) - GENOVA, 24 APR - Saranno le ville storiche dei quartieri genovesi di Cornigliano e Sampierdarena oltre all'Abbazia del Boschetto e la Certosa di San Bartolomeo di Rivarolo i protagonisti di questa edizione di primavera dei Rolli Days, la rassegna genovese che dal 3 al 5 maggio torna ad aprire i 31 palazzi cittadini patrimonio Unesco.

Per la prima volta sarà visitabile, dopo un lungo restauro, l'Abbazia del Boschetto di Cornigliano. Ma le giornate dei Rolli Days rendono anche omaggio, per la prima volta, alla Valpolcevera, aprendo le porte della Certosa di San Bartolomeo, un complesso monastico certosino sorto nel 1297 e rinnovato nel Cinquecento e alle ville di Cornigliano.

Questa edizione vuole portare il visitatore alla scoperta delle antiche famiglie genovesi, che hanno fatto la storia della città. Un 'viaggio' non solo nel cuore del centro storico, ma anche in quelle che una volta erano le meravigliose ville 'di campagna' dell'aristocrazia.