Prolungato allerta su parte Liguria

(ANSA) - GENOVA, 23 APR - Prolungata l'allerta giallo in Liguria, dato il persistere della perturbazione che ha portato piogge deboli, diffuse e persistenti. In Valle Stura e nell'entroterra savonese fino alla Val Bormida l'allerta è prolungato fino alle 21 di oggi mentre lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, in Val Polcevera e Alta Val Bisagno, lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla e Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia è prolungata fino alla mezzanotte di oggi. E' confermata la chiusura dell'allerta alle 15 lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l'intera provincia di Imperia e la valle del Centa.