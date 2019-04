Lavoratore 'al nero' a Riomaggiore

(ANSA) - LA SPEZIA, 23 APR - Al termine di una serie di controlli, i Carabinieri di Riomaggiore hanno denunciato il titolare di un'impresa edile della provincia di Parma. È infatti emerso che l'uomo, di origini calabresi ma da tempo residente in Emilia, faceva lavorare un operaio tunisino in maniera irregolare. L'operaio tunisino è stato trovato mentre scaricava materiali per la costruzione del muretto di recinzione di un'abitazione.