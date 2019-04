Genoa: Criscito, ora per noi 5 finali

(ANSA) - GENOVA, 23 APR - "Serve cuore. Mancano cinque partite e per noi devono essere cinque finali". Lo ha detto Mimmo Criscito, capitano del Genoa, parlando a margine di una conferenza stampa e commentando, all'indomani della sconfitta casalinga col Torino, il finale di stagione del Genoa impegnato nella lotta salvezza. Il Genoa andrà avanti con Prandelli in panchina dopo i dubbi seguiti alla sconfitta con il Torino.

"Quando non arrivano risultati è normale che il presidente pensi di cambiare allenatore. Ma questa è una scelta giusta, il mister ci conosce molto bene e insieme possiamo cercare di uscire da questo periodo - ha detto -. Sono sicuro che con le nostre forze ce la faremo. La nostra squadra è forte, dobbiamo giocare con più cattiveria, con più grinta e cercare di portare più punti possibili. Perché adesso anche un solo punto può fare la differenza".