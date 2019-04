Samp: Atletico Madrid punta Andersen

(ANSA) - GENOVA, 22 APR - Domenica con la Lazio può essere l'ultima chance per l'Europa League ma intanto i gioielli della Sampdoria sono sempre di più oggetto del desiderio di molti club. Il pezzo pregiato è il difensore centrale Joachim Andersen che sembrava essere destinato al Tottenham per una cifra intorno ai 40 milioni ma dalla Spagna il quotidiano AS parla di un interessamento fortissimo da parte del Real Madrid. Invece l'Arsenal sarebbe pronta ad offrire 20 milioni per il centrocampista belga Dennis Praet anche se ci sarebbe la concorrenza di un club tedesco.

E non farà parte della Sampdoria che verrà Walter Sabatini che ha dato le dimissioni sabato dopo una lite col presidente Massimo Ferrero a Bologna. Il suo futuro è proprio in Emilia e insieme a lui potrebbe andarsene anche l'attuale ds blucerchiato Carlo Osti.