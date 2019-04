Tifosi Genoa sotto la Nord, niente stadio

(ANSA) - GENOVA, 20 APR - Un centinaio di tifosi del Genoa si è radunato sotto la gradinata nord, cuore del tifo rossoblù, in segno di protesta contro la gestione del club da parte del presidente Enrico Preziosi. I tifosi organizzati della gradinata Nord hanno deciso di non assistere alla partita con il Torino.

Due grandi striscioni con la scritta "Preziosi vattene" sono stati affissi ai cancelli della gradinata. La protesta del tifo organizzato è tenuta sotto controllo dalle forze di polizia.

Nessun incidente è segnalato. I tifosi lasciano entrare i sostenitori del Genoa che hanno deciso di assistere comunque alla partita. In gradinata nord al momento i tifosi presenti sono poche decine, anche negli altri settori dello stadio gli spazi sono semivuoti. All'interno dello stadio non è stato esposto alcun striscione dei club genoani, ma quando la squadra è entrare per il riscaldamento è stata applaudita.

Numerosi, invece, i sostenitori del Torino non solo nel settore ospiti.